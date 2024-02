Carol estava grávida e isto foi o que aconteceu depois!

Há 2h e 31min

Em «Morangos com Açúcar», conhecemos, através do blog de Kika (gravado meses mais tarde) a verdadeira história: Carol (Ana Andrade) ficou grávida e não sabia quem era o pai da criança. Uma amiga contou-lhe que ela podia entregar o bebé sigilosamente e que ganharia dinheiro com isso. Carol foi à Clínica Navarro e falou com um médico que lhe explicou todo o processo. Álvaro (Sérgio Praia)viu-a na clínica e reconheceu-a como colega da filha. A operação muito lucrativa de venda de bebés de raparigas emigrantes e refugiadas, estava em risco. Carol tornou-se um perigo a eliminar. O cyberbullying foi uma cortina de fumo para justificar o seu desaparecimento. Antes de desaparecer, ela contara tudo a Bruno que tentou chantagear Álvaro e também foi sequestrado.