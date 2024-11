Carolina recorda palavras do ex-companheiro e pai das filhas: «És uma imigrante, vais ficar a viver na rua»

Há 2h e 8min

No «Goucha», conhecemos a história de Carolina Taner, que foi vítima de violência doméstica.

Carolina nasceu e cresceu na Madeira, mas sempre quis sair da ilha. Com 23 anos, mudou-se para Inglaterra para ter uma vida melhor. Começou a trabalhar numa fábrica de cosmética e aí conheceu aquele que viria a ser seu marido e pai das suas filhas. E foi ele que lhe infernizou a sua vida.

Carolina foi vítima de violência doméstica e sofreu bullying por parte da família do marido. Exausta e sem conseguir ver um final para os maus-tratos, principalmente psicológicos, Carolina tentou colocar termo à vida e foi no hospital que teve ajuda necessária para sair do relacionamento tóxico. Hoje, através das suas redes sociais, partilha a experiência e tem ajudado outras pessoas a escapar das mãos dos agressores.

Em estúdio, a nossa convidada recorda uma altura no seu casamento em que o ex-companheiro lhe fez um tratamento de silêncio por esta ter tirado uma fotografia ao lado de outro homem, e de como isso resultou em ofensas verbais. A partir daqui, começou a exercer na mesma violência financeira. Mais tarde, Carolina tentou colocar termo à vida.

