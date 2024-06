Carolina Vaz: «Quero ser lembrada pela coragem que tive em lançar um projeto artístico»

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», conhecemos a Carolina que se apresenta como artista têxtil. Conta que por volta dos 8-10 anos a mãe e a avó a ensinaram a fazer o bordado em ponto cruz, e que desde ai começou a ter cada vez mais contacto com as artes têxteis. Explica que no secundário tirou artes visuais, mas na faculdade seguiu marketing e publicidade com medo da área das artes não ser segura. Relata-nos que o sue ponto de viragem foi quando começou a ficar cansada da produção de eventos e que foi ai que decidiu tentar na vertente artística. Ela publicava os quadros no Instagram e ia vendendo, depois foram surgindo convites para exposições.