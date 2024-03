Casado há 25 anos, Costinha fala da esposa: «Ela é pai e mãe. Para jogadores de futebol não há feriados, aniversários...»

Há 2h e 38min

No «Goucha», recebemos o ex-jogador de futebol Costinha, que agora é produtor de um vinho premiado. O nosso convidado fala-nos da altura de ter ido viver para o Mónaco, com apenas 22 anos. O antigo futebolista fala-nos da importância da sua esposa Carla, com quem está há 25 anos, e explica como o papel da mesma é imprescindível na educação dos filhos, visto que este sempre esteve um pouco mais ausente.