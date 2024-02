Casados há 75 anos, Carminda e Manuel celebram as Bodas de Diamantes!

Há 1h e 51min

No «Dois às 10», Carminda e Manuel contam como começou o amor deles, há 75 anos. O casal explica como se conheceu e como correu o dia do casamento. Hoje vivem os dois numa residência, onde fazem várias atividades e são o apoio um do outro. Mas há sempre saudades dos filhos que vivem no Canadá. Este ano tiveram direito a uma festa em grande, um segundo casamento, para celebrar as Bodas de Diamante.