Há 3h e 25min

Em «Festa é Festa», pela primeira vez as mulheres parecem estar com medo de um escorrega. Aida (Ana Guiomar) pergunta se aquilo será muito rápido e os homens começam a gozar com ela. Aida quer desistir do escorrega, mas o vigilante apita para darem inicio à descida. Lá vão os 5 cheios de medo e aos gritos. Florinda assiste divertida.