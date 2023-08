Casais ficam em êxtase com chegada de limousine: «É toda nossa!»

Há 2h e 53min

Em «Festa é Festa», os três casais, exceto Albino (Pedro Alves), estão a sair do hotel carregados de malas e a barafustarem por já ser muito tarde. São (Sílvia Rizzo) continua a achar que Fernando (Manuel Marques) anda muito estranho. Uma limousine estaciona à porta do hotel e ficam todos a admirá-la. O motorista pergunta por Fernando e abre a porta da limousine para que eles entrem. As mulheres ficam em choque. As mulheres continuam em choque.