Casal com filhos largou tudo para viajar: «Tanto ficámos num hotel de cinco estrelas como ficámos em casa de locais»

No «Goucha», recebemos Catarina e Filipe Almeida, e conhecemos a sua história inspiradora: uma família portuguesa que largou tudo para viajar. No entanto, Filipe é insuficiente renal crónico e precisa de fazer hemodiálise três vezes por semana. Catarina diz-nos como é que organiza o calendário escolar do filho mais velho, e fala-nos do momento em que decidiram começar a viajar constantemente, mesmo com a condição de saúde de Filipe. Em termos de logística das viagens, o casal explica-nos como olha para a questão da estadia.