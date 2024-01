Casal de idosos vive filme de terror ao ser assaltado e agredido em casa. Veja a entrevista exclusiva com a vítima

Há 2h e 0min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um casal de idosos com cerca de 80 anos que foi surpreendido dentro de casa por quatro encapuzados, que roubaram tudo o que encontraram: 3 mil euros, várias peças de ouro, o carro e uma caçadeira foi tudo o que conseguiram levar da habitação. O caso ocorreu em Vila de Boa Quires, Marco de Canaveses. O repórter Bruno Caetano encontra-se no local e entrevista uma das vítimas do assalto.