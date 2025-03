Casal finge divórcio ao fim de 50 anos de casamento e reação dos filhos leva-os a doar todos os bens

Há 2h e 0min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia revela como, por vezes, por trás de uma mentira pode estar um pedido de atenção a quem se quer apenas um pouco mais presente. Imigrada em França, onde vive com a família, Carolina recebeu um telefonema do pai a informar que ia divorciar-se da mulher com quem está casado há 50 anos. Preocupados com o casamento dos pais, Carolina e o irmão (também a viver fora do país) combinaram vir passar o Natal a Portugal a fim de tentarem reverter a situação. Ao chegarem, perceberam que afinal tudo não passou de uma mentira engendrada pelos progenitores com o intuito de fazerem os filhos voltarem a passar a época natalícia com eles. Os gastos foram motivos de discussão, mas o que tirou Carolina e o irmão do sério foi quando foram informados que, alegadamente, os pais tinham doado todos os bens a uma instituição.