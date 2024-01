Casal lutou 11 anos para serem pais: «Possivelmente, não fui feita para ser mãe»

Há 3h e 13min

No «Dois às 10». Carla e Pedro lutaram onze anos para serem pais. Carla fez quatro tratamentos de fertilização in vitro, um quinto tratamento por ovodoação. Uma luta muito desgastante tanto a nível físico como a nível psicológico. Carla e Pedro falam da luta para serem pais, dizem que fizeram cinco tratamentos sem sucesso. O casal fala, ainda, do momento mais doloroso, o segundo tratamento.