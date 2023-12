Casal partiu para a adoção durante tratamentos de fertilidade: «Estivemos quatro anos e meio à espera»

Hoje às 11:46

No «Dois às 10», conhecemos a história de amor da Teresa Luz e de Hélder Pais que culmina com a realização do sonho de serem pais. Casal fala sobre o sonho de terem filhos e recordam o facto de não conseguirem ser pais de forma natural, de terem recorrido a tratamentos e, mais tarde,… à adoção. Juntos há 21 anos, os nossos convidados explicam quando é que se aperceberam que não iriam conseguir ter filhos biológicos.