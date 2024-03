Há 1h e 57min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um casal detido por alegadamente manter homem escravo durante 10 anos. A vítima com atraso cognitivo, dormia alegadamente num anexo sem condições e trabalhava horas a fio sem remuneração. Partilhamos entrevista com filha do casal que desmente acusações.