Casamento de António e Fátima já teve melhores dias: «Se tu e a Fatinha não resultam eu desisto do amor!»

Ontem às 22:17

Em «Festa é Festa», António (Luis Simões) desabafa mais uma vez com Jorge (Manuel Melo) sobre como Fátima (Marta Andrino) anda estranha. Jorge acha que isso faz parte de ser mulher, mas António continua muito em baixo. Jorge fica preocupado com o amigo e diz que se o casamento dele acabar, então perde mesmo a fé no amor.