«Casei com 18 anos. Ao fim de um mês começaram as agressões, mesmo grávida»

Há 1h e 23min

No «Dois às 10», Eugénia Macieira conta que conheceu o pai da filha aos 17 anos e aos 18 casaram. Logo no primeiro mês de matrimónio, começaram as agressões. A partir daí foram 20 anos de um casamento sob violência. As agressões aconteciam até diante da filha. Eugénia diz ter tido uma faca apontada, as mãos dele em torno do pescoço e andado com um olho nego, mas nunca contou nada a ninguém, por vergonha. Uma mulher sem autoestima e com uma prótese dentária desde os 16 anos… receber um novo sorriso é um dos sonhos de Eugénia.