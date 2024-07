Hoje às 15:22

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Terra de ninguém». Recebemos Manuel Viegas e Fernando Cabrita. Fernando pretende defender as terras que pertencem à mãe. O problema é que os caseiros recusam-se a sair da propriedade. Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os pormenores deste caso.