Caso da grávida desaparecida: PJ encontra sangue no sofá, lavatório e tapete da casa do suspeito.

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», no segmento da «Atualidade», falamos sobre o caso de Mónica Silva, a grávida de 7 meses que está desaparecida há quase 3. No dia em que foi dada como desaparecida o telefone de Fernando Valente, principal suspeito, estava desligado assim como o do pai do mesmo, Manuel Valente. «Onde está o filho, está o pai metido», afirma a mãe da vítima. Conhecemos também o caso dos três homens assassinados por vizinho. Alberto, Rui e Mário foram assassinados em Setúbal. O homicida matou os três vizinhos com caçadeira e faca e já os ameaçava há 2 anos. Falamos com o irmão de uma das vítimas. Assim que as autoridades chegaram, Cesário, de 66 anos, pôr termo à vida. Recordamos ainda os casos de violência doméstica em 2023. Mais de metade das vítimas são mulheres. Alguns dos homicidas não aceiraram a separação e matavam as ex-companheiras.