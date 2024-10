Castigo exagerado de professora leva ao seu despedimento

Há 1h e 18min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Lição para a vida».

Clotilde é professora do ensino primário há vários anos e atualmente leciona no colégio onde Rosário é diretora. As aulas decorriam com normalidade, mas um incidente com dois alunos da turma alterou a rotina da escola e levou à dispença da professora.

Clotilde admite que exagerou no castigo, mas garante que foi um caso isolado. Recorda o dia stressante que viveu e como os alunos estavam mal comportados. Diz ter-se sentido obrigada a colocar dois alunos fora da sala para ficarem a pensar um pouco. Acontece que após um momento, ouviu o alunos de 7/8 anos a ofendê-la e, fora de si, agarrou as crianças pelas orelhas e levou-os para dentro.

Os pais souberam do que aconteceu e gerou-se uma confusão. Esta situação levou Rosário, a diretora, a dispensar a professora. Clotilde pede agora que esta decisão seja revertida.