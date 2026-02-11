Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença

Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

Há 2h e 37min
Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «À moda antiga». Rita avança para tribunal contra Susana, professora do filho, depois de considerar abusivo um castigo aplicado em contexto escolar. Na sequência de um comportamento que a docente entendeu como desrespeitoso, a criança foi privada do recreio, afastada dos colegas e obrigada a usar orelhas de burro em cartão perante a comunidade escolar. A mãe garante que a exposição pública teve impacto emocional no menor, que passou a manifestar ansiedade e recusa em ir à escola, situação agravada pela partilha de fotografias do momento.

15:34

Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

Ontem às 17:14
14:13

Recebeu dois salários... e não quis devolver o que não lhe pertencia

9 fev, 16:07
16:47

Grávida, ela não quer ser mãe, ele exige a paternidade...e o divórcio!

5 fev, 16:54
23:20

Humor reprovado - A piada que custou um contrato de trabalho ao humorista

29 jan, 16:08
10:55

De amigos a rivais: a guerra dos sabonetes

27 jan, 17:11
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21
Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Novelas
19 mai 2025, 15:38
04:17

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Dois às 10
Hoje às 12:48
01:34

Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"

Dois às 10
Hoje às 12:44
«Mais feliz e mais leve»: filha de Iva Domingues toma decisão radical e a mãe já reagiu

V+ TVI
Há 3h e 2min
Prestes a fazer 82 anos, Lili Caneças toma finalmente a decisão que estava a adiar

V+ TVI
Ontem às 16:25
Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

1ª Companhia
Há 1h e 53min

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
Há 3h e 20min

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Dois às 10
Hoje às 14:14

Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

Dois às 10
Há 2h e 28min

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Novelas
Há 2h e 12min

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Dois às 10
Há 3h e 25min

Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Um momento único! Comandante Moutinho e Instrutor Chefe Joaquim comem na mesma mesa que os recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 19min

Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão

Terra Forte
Ontem às 23:15

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

CNN Meio Dia
Hoje às 13:42

Filipe Delgado mostrou mais do que devia depois do banho? Veja as imagens

1ª Companhia
Há 1h e 32min

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
9 fev, 22:45
Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

A Sentença
Há 2h e 37min

TVI - Em cima da hora - 11 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 34min

TVI Jornal - 11 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online

Dois às 10
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Dois às 10
Hoje às 12:48

Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"

Dois às 10
Hoje às 12:44
Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Novelas
Hoje às 09:30

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
Ontem às 16:21

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Novelas
Ontem às 15:49

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
Ontem às 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Novelas
Hoje às 09:56