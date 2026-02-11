Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

Há 2h e 37min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «À moda antiga». Rita avança para tribunal contra Susana, professora do filho, depois de considerar abusivo um castigo aplicado em contexto escolar. Na sequência de um comportamento que a docente entendeu como desrespeitoso, a criança foi privada do recreio, afastada dos colegas e obrigada a usar orelhas de burro em cartão perante a comunidade escolar. A mãe garante que a exposição pública teve impacto emocional no menor, que passou a manifestar ansiedade e recusa em ir à escola, situação agravada pela partilha de fotografias do momento.