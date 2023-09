Catarina Aires canta «Ao Teu Lado»

Há 1h e 34min

No «Dois às 10», Catarina Aires apresenta o tema «Ao Teu Lado», uma música que narra o dia do casamento com o companheiro Tomás Magalhães. O casal conheceu-se nas redes sociais, por causa de uma viagem à Índia e todos os verões parte em missão para ajudar várias famílias, através da Organização Não Governamental de Tomás.