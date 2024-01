Catarina Esparteiro emociona-se a falar da Noélia: «É uma mulher de muito valor... e não é planta nenhuma»

Há 2h e 18min

No «Dois às 10», Fábio Gonçalves, um dos concorrentes expulsos ontem à noite do Big Brother, explica-nos o que sente em relação a Catarina Esparteiro, e revela que sempre que vinha a Lisboa, que ficava em casa da mesma. A ex-concorrente não contém as lágrimas ao falar da Noélia e tece-lhe largos elogios. Catarina revela, ainda, uma ideia que as mulheres da casa tiveram, após terminar o Big Brother.