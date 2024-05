Há 3h e 2min

No «Dois às 10», recebemos a concorrente do «Big Brother», expulsa depois de uma atitude irrefletida. Em conversa com Cristina Ferreira, Catarina Miranda confessou que nunca pensou que iria ser expulsa depois de partir um copo de vidro e os estilhaços atingirem o braço e o olho de Gabriel Sousa.