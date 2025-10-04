Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Momento Certo

Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias

Há 2h e 21min
Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias - TVI

 

Muitos consideram este o casal do momento. Apesar de o relacionamento ter começado envolto em polémicas, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm vindo a afastar os obstáculos e a provar que o amor entre ambos está firme e para durar.

Esta é a primeira entrevista que dão em conjunto, escolhendo o Momento Certo para se mostrarem ao público. Catarina Miranda, conhecida por ter participado no Big Brother 2023, Dilema e Big Brother Verão, e por ter sido repórter do Somos Portugal, e Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, Big Brother Verão e ex-namorado de Jéssica Vieira, falam agora abertamente da relação e dos desafios que superaram.

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.

Com direito a anel e em cenário improvável: Este foi o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Há 2h e 14min
18:54

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Há 2h e 15min

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 2h e 17min
02:55

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Há 2h e 19min
03:49

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Há 2h e 19min
02:55

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Há 2h e 20min
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Há 2h e 17min

Há 2h e 17min

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

Há 2h e 36min

Há 2h e 36min

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Dois às 10
Ontem às 18:02

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Novelas
Ontem às 15:32

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

Novelas
Ontem às 13:01

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Há 2h e 15min

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Secret Story
Há 3h e 17min

«Pensa bem e só depois disso resolvido é que…»: Vera aconselha Liliana sobre Fábio

Secret Story
Há 1h e 34min

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo

Momento certo
Há 2h e 20min

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30
