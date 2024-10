Catarina, neurocirurgiã: «Dar uns meses ou anos de vida dá-me grande felicidade»

Há 1h e 28min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Catarina Viegas Neurocirurgiã. Catarina conta há quanto tempo é que é neurocirurgiã e porque é que seguiu esta profissão. Explica ainda que só dá previsão do tempo de vida quando lhe pedem e que isso faz com que muitas vezes vá para casa a pensar nas famílias que deixou a chorar. Catarina afirma que se sente muito grata por poder dar mais meses ou anos de vida aos doentes