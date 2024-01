Catarina recorda primeiras palavras da filha, após acidente num treino: «Mãe, eu estou paralítica»

Há 1h e 18min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Catarina Mendes, mãe da jovem Maria de 13 anos que ficou tetraplégica num treino de ginástica. A nossa convidada recorda o dia desse fatídico acidente, que aconteceu há cerca de um ano atrás. Apesar do prognóstico ser grave, Catarina confessa que nunca pensou que a sua filha iria ficar tetraplégica e diz-nos como lida com as expectatvas da filha para o futuro.