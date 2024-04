Catarina Ribeiro desconfia que foi manipulada e aponta o dedo a concorrente - Veja a conversa completa

Há 2h e 13min

No «Dois às 10», recebemos Catarina Ribeiro, a segunda concorrente expulsa do «Big Brother 2024». A ex-concorrente explica o motivo que levou à expulsão. Recordamos algumas das discussões e momentos polémicos de Catarina Ribeiro no «Big Brother 2024». A ex-concorrente justifica alguns momentos e afirma que não sabe se estaria a ser manipulada por Catarina Miranda e aponta o dedo a Catarina Sampaio.