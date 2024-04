Catarina Sampaio revela ter sido vítima de tentativa de violação - Veja a conversa completa

Há 1h e 14min

Catarina Sampaio foi a concorrente expulsa do Big Brother no passado domingo. A ex-concorrente dá hoje a conhecer a sua história de vida com revelações inéditas.

Tem 35 anos e nasceu em Fafe no seio de uma família muito pobre. A infância ficou marcada pelas dificuldades financeiras, que levaram a que começasse a trabalhar cedo. Mãe que é a sua heroína por ter sido tão guerreira.

Catarina já trabalhou na Suíca, na Holanda e na Inglaterra. Aqui, viveu o episódio mais dramático da sua vida. depois de dormir 5 dias na rua, optou por dividir quarto com um casal. Em exclusivo ao Goucha, falou pela primeira vez sobre a tentativa de violação de que foi vítima.

Mãe de um filho, fala do papel de mãe, que é o mais importante da sua vida.