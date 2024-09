Cátia Consciência: «Eu não tenho medo de morrer, tenho medo de deixá-los orfão»

Há 50 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Cátia Consciência. Cátia já teve vários cancros desde os 18 anos e já esteve à beira da morte várias vezes. Com dois filhos pequenos, apoia-se neles para continuar a lutar, mas é muito consciente de que pode morrer. Já escreveu cartas com indicações caso morra e com o que quer ou não no seu funeral. Além disso, Cátia tem vindo a preparar os filhos para a possibilidade da morte, até porque neste momento há fortes possibilidades de estar doente outra vez.