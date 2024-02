Cátia ficou a viver com o namorado e o ex-marido, e a cuidar deste: «É uma história estranha»

Há 1h e 17min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cátia Vasco, que nos fala do caso do seu ex-companheiro. Com apenas 30 anos, Miguel foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, tendo falecido 16 anos depois, vítima dessa mesma doença. A nossa convidada, que se chegou a separar do marido, porque «já não funcionavam como casal», recorda o facto de ter vivido com o mesmo, mais o novo companheiro e a filha, na mesma casa. Emocionada, a nossa convidada recorda ainda como o ex-marido doente pediu ao novo namorado para que este cuidasse de Cátia e da filha.