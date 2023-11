Há 40 min

No «Goucha», Cátia Silva, que perdeu o filho com apenas 1 mês de vida de morte súbita, explica-nos como lida com o luto dessa mesma perda. A nossa convidada explica-nos o porquê de mostrar o filho nas redes sociais, após a sua morte, e fala-nos das reações das pessoas às suas partilhas. Cátia revela que a relação com o ex-companheiro não vingou.