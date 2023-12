Cátia Monteiro ficou cega aos 13 anos de idade devido a doença rara degenerativa

Há 59 min

No Dois às 10, conhecemos a história de Cátia Monteiro, psicóloga, que ficou cega aos 13 anos de idade, devido a doença rara degenerativa. Apesar de tudo, não desistiu de ser feliz e lutou sempre para ter uma vida normal. Fez limonada doce, quando a vida lhe deu limões azedos.

Cátia decidiu começar a contar a sua história da forma mais caricata: «A vida deu-me limões, eu fiz um shot bem regado», diz entre risos. Apesar da sua incapacidade visual, Cátia é muito bem-disposta e relata que esses limões deveram-se a uma doença degenerativa, mais especificamente amaurose congénita de Lebber, que aos 13 anos roubou-lhe a visão. Explica que encarou bem a situação bem e seguiu em frente, uma vez que o avô (materno) lutava pela vida e ela só tinha ficado sem um sentido. Cátia aborda ainda o que é para si a cegueira e termina: «A minha mãe sempre me disse, desde pequenina, para ser feliz. E eu sou muito feliz. Eu tenho tudo!». Embora lide muito com a sua condição, a nossa convidada revela aquilo que mais sente falta de ver: o mar e o céu, os verdes e os castanhos da natureza e alguns rostos. A forma positiva e com sentido de humor com que encara a sua condição, fazem da nossa convidada um exemplo de força, superação e uma verdadeira história de inspiração. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos mostram-se encantados com a convidada e tecem-lhe largos elogios. Um testemunho imperdível!

