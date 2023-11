Há 1h e 56min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Cátia Montes, 36 anos, o exemplo de uma mulher cigana bem sucedida. A nossa convidada explica-nos como lidava com os episódios de preconceito e discriminação dos quais foi vítima. Cátia fala-nos da vontade que teve em seguir um curso do ensino superior e comenta a reação da família a essa decisão.