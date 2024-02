Há 1h e 13min

No «Dois às 10», Cátia Félix conta o episódio que a leva ao hospital e a descobrir que tem um cancro nos pulmões. Explica que sempre teve fé e conseguiu ficar com o pulmão todo. Quando perdeu a vesícula ganhou muito peso e deixou de comprar roupa. Sentia-se mal com o corpo que tinha e decidiu mudar.