Cátia sobre a depressão: «Quis terminar com a minha vida, foi para a linha do comboio...»

Há 54 min

No «Dois às 10», Cátia Felix começa por falar do peso a mais que tinha em adolescente e como isso a afetou. Explica que a chamavam de «bolinha» e decidiu parar de comer, levando-a a uma anorexia nervosa. Depois de ir ao hospital voltou a comer, mas não tratou da depressão, levando-a a tentar acabar com a vida. Sentia que estava a desiludir a família e não era capaz de cuidar do filho.