Ontem às 10:38

Em «Festa é Festa», Cecília (Ana Nave) aceita a proposta de São (Sílvia Rizzo), mas tem dúvidas de que ela esteja mesmo disposta a tudo em troca do perdão da dívida. São afirma que está. Cecília diz que tem uma proposta como a do filme e revela que quer passar uma noite com Fernando. São fica em choque.