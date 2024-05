Há 2h e 1min

No «Dois às 10», na «Atualidade» os nossos comentadores analisam caso de homem que cegou a companheira com uma pá do lixo, após anos de violência. O agressor foi condenado a pena suspensa, tem de tratar o alcoolismo e pagar sete mil euros à vítima com quem tem seis filhos.