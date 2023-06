Há 1h e 32min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) está preocupada com Peixoto (Vítor Emanuel), pois está habituada a que ele fale mais e que seja chato. Peixoto fica magoado e diz-lhe que exagerou na honestidade. Com medo de não se controlar e falar demais, Peixoto resolve ir embora. Fátima (Marta Andrino) fica feliz com a visita do Sôtor (José Carlos Pereira), mas ele não parece sentir o mesmo.