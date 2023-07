Celeste defende Peixoto com «unhas e dentes»

Há 49 min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) defende Peixoto (Vitor Emanuel) perante Lenita e as duas acabam por discutir. Lenita (Sofia Grillo) precisa que Peixoto arranje o que ficou mal feito na obra, mas Celeste não gosta da forma como Lenita fala com Peixoto e avança na direção dela. O Padre Isidro (Carlos M. Cunha) fica chocado com o comportamento de Celeste. Peixoto observa o quadro elétrico e diz que vai dar trabalho.