Celeste faz cena de ciúmes: «Vou-me instalar aqui porque eu também me quero divertir!»

Há 37 min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes), muito enciumada, dirige-se à mesa de Peixoto (Vítor Emanuel) e Cecília (Ana Nave) e diz que as coisas estão muito animadas por ali. Peixoto repara que Celeste é que não está com muito boa cara. Ela decide sentar-se à mesa com eles, para ver se fica tão animada como eles. Peixoto apresenta-as, mas não vão à bola uma com a outra.