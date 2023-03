Ontem às 10:07

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) chega ao café com um novo look e vai ter com Celeste (Margarida Antunes). Fátima e Josefa (Rita Salema) ficam espantadas com o novo look e dizem que já não lhes falta ver nada. Celeste também fica muito impressionada e pergunta-lhe se vai às finanças. Peixoto diz que veio encontrar-se com Celeste.