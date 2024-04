Celeste: «Para mim não sobreviver ao cancro não era uma opção, porque tinha uma filha»

Há 1h e 25min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Celeste e da filha Rita. Celeste a explica que para ela a morte não era uma opção e por isso acreditou que ia sobreviver. Revela como percebeu que tinha cancro e como foi essa batalha. Rita partilha que nunca pensou que a mãe fosse morrer e o facto de estar a estudar no Algarve foi uma mais-valia, pois visitava a mãe com outra energia. Celeste fala ainda dos momentos mais dolorosos: radioterapia e quando se viu sem mama (a reconstrução só foi feita 4 anos depois).