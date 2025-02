Celeste recebeu encomenda do vizinho e tomou decisão drástica após discussão

Há 1h e 36min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Encomenda americana».

Celeste trabalha em casa e por isso combinou com o vizinho a receber e a guardar as encomendas que chegam para Emídio. Tudo correu bem até ao dia em que o estafeta entregou uma encomenda do outro lado do atlântico, com taxas para pagar.

Celeste sempre se disponibilizou para ajudar o vizinho, com quem tinha boa relação. A protagonista do caso recorda a encomenda polémica, que exigia o pagamento de tarifas no valor de 83 euros. Celeste pagou, acreditando que o vizinho iria pagar o valor. Indignado, Emídio disse que a vizinha não devia ter pagado uma vez que não tinha comprado nada. Contudo, dias depois pediu desculpa à vizinha porque se tratava de uma surpresa de um amigo que vivia nos EUA.

Acontece que depois de ter sido maltratada pelo vizinho, Celeste deitou a encomenda para o lixo.

Agora, Celeste acredita merecer os 83 euros que pagou, já Emídio quer receber o valor do ténis.