Há 1h e 35min

No «Dois às 10», Célia é mãe de Cláudio que tem trissomia 21. Com apenas 24 anos, Célia viu-se com o desafio de ser mãe de um bebé diferente. No início, demorou a aceitar a condição do filho, mas depois percebeu que o melhor que podia fazer era estimulá-lo e torná-lo o mais autónomo possível.