Há 1h e 25min

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) entra no quarto de Óscar (Joaquim Horta) e pergunta-lhe o que quer com Gonçalo. Óscar explica que tem uma empresa de segurança e é instintivo proteger as pessoas. Clarice acha demasiada coincidência ter ajudado JD na prisão e agora andar sempre de volta de Gonçalo. Clarice vai embora, mas fica com a impressão de ter visto um saco da marca de Mónica (Catarina Nifo).