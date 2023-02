Chamada de jornalista deixa Aida com ciúmes: «Está interessado no Nandinho, porque?»

1 fev, 22:11

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) e Fernando (Manuel Marques) saem e o telefone toca. Como não aparece ninguém para atender, Aida (Ana Guiomar) resolve atender. Do outro lado da linha fala um jornalista que diz ter interesse em fazer uma entrevista a Nandinho, por este ser um emigrante de sucesso. Aida fica perplexa com o que o jornalista lhe está a dizer. Aida fala com os seus botões e afirma que vai ter de emigrar, também. Aproveita-se da situação e garante ao senhor que é da casa e que lhe pode dar todas as infromações para que possa comunicar ao casal francês.