Chapadas da professora, bullying e excesso de peso que atingiu os 100 quilos: Nelson Fernandes recorda fase traumática

Há 1h e 51min

No «Goucha», recebemos Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother 2024, que nos começa por falar da sua infância passada no Canadá. O nosso convidado recorda o evento traumático que sofreu com apenas 2 anos: uma tentativa de rapto por parte de um pedófilo, que já tinha violado e assassinado outra criança. O ex-concorrente recorda os maus-tratos que sofreu na escola, já em Portugal, por parte da professora e o bullyiing dos colegas. Para além disso, o nosso convidado lutava também contra o excesso de peso, sendo que aos 15 anos já pesava 100 quilos.