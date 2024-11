Chef com Síndrome de Tourette despedido depois de queixa de colegas

Há 1h e 1min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Ponto rebuçado».

Martinho é chef pasteleiro há 1 ano e foi contratado pela fábrica de bolos gerida por Augusto. A relação com os colegas nunca foi um doce, pelo contrário, nos últimos tempos tem-se tornado azeda. A cereja no topo do bolo foi uma queixa apresentada pelos trabalhadores a Augusto, na qual acusavam Martinho de os distrair e incomodar com palavras, gestos e atitudes menos próprias.

O descontentamento generalizado levou Augusto a afastar Martinho e mais tarde a despedi-lo de funções. Martinho tentou defender-se e explicou aos colegas e ao patrão que sofre de síndrome de tourette, uma doença que dificulta o controlo dos impulsos e que o faz ter gestos desadequados.

A justificação nada lhe valeu e, por isso, decidiu vir a tribunal pedir uma indemnização.