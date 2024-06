Chega a casa descobre que a fechadura foi trocada e que a namorada com quem estava há 5 anos era casada

Hoje às 14:52

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Maridos há muitos». Eduardo chegou a casa e descobriu que a fechadura tinha sido trocada pela namorada com quem vivia há 5 anos e que esta era casada. A relação chegou ao fim e agora Eduardo exige que Mafalda saia do apartamento e lhe faça um contrato de arrendamento. Saiba qual o desfecho deste caso.