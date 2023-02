«Chego ao ponto de pensar em por termo à vida»

1 fev, 12:27

No «Dois às 10», tanto Carla como Patrícia falam da dificuldade de vencer a infertilidade. Carla já terminou as possibilidades de tratamento no hospital público e Patrícia suspendeu o tratamento por não suportar as dores da menstruação. Têm uma diferença de cerca de 20 anos de idade, mas um sonho comum.