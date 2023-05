Chegou o momento difícil, mentores eliminam mais um elemento dos «squad»

13 mai, 23:14

No «Cabelo Pantene - A Competição», a embaixadora da Pantene, Catarina Maia, nomeia o «squad» que mostrou mais atitude no desfile e os mentores chegam ao momento mais emocional e difícil de encarar, a despedida de mais um elemento do seu grupo.